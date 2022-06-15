Мишустин: экономика России справляется с санкционным давлением

По его словам, за три месяца в план первоочередных действий вошли порядка 300 важнейших мероприятий.

Экономика России справляется с санкционным давлением. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на сессии ПМЭФ "Основные направления экономической политики в условиях внешнего санкционного давления".

Глава правительства отметил, что оперативный штаб обрабатывает все предложения для укрепления устойчивости экономики в условиях внешнего давления. По словам Мишустина, за три месяца в план первоочередных действий вошли порядка 300 важнейших мероприятий.

В целом можно сказать, что на данном этапе наша экономика справляется с санкционным давлением. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее мы сообщали, что правительство направит более 63 млрд рублей на обеспечение горячего питания в школах России.

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