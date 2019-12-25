В ближайшие дни проект нового санкционного пакета против России презентует Еврокомиссия.

Глава европейской дипломатии и политики безопасности Кая Каллас публично предложила выкрасть путем хакерской атаки у России данные об участниках специальной военной операции (СВО) на украинской территории для того, чтобы обосновать визовые европейские рестрикции против этих людей. Соответствующее заявление иностранная чиновница сделала по результатам рабочей встречи министров по внешней политике стран-членов регионального сообщества. Дипломат высказалась о вероятных визовых ограничениях, которые могут быть включены " проект пакета санкций ЕС".

Но Россия хранит все данные этих людей, которые участвовали в СВО, я полагаю, что эти данные довольно легко раздобыть, поскольку сегодня все данные - цифровые. Таким образом ЕС может разрешить проблему имплементации этих санкций. Кая Каллас, глава МИД НС

Эстонка полагает, что дискуссия между странами ЕС продолжается,однако несколько государств ЕС возражают против введения этой меры. Они ставят вопросы о том, как этот процесс можно юридически "реализовать на практике".

ЕС пригрозил Грузии отменой безвиза.

Фото: European Commission