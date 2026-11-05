ЕС пригрозил Грузии отменой безвиза

Кая Каллас считает, что политика властей в Тбилиси идет вразрез с общеевропейской.

Европейский союз намерен в январе обсудить новые меры против властей Грузии. Соответствующее заявление сделала глава верховной дипломатии и политики безопасности Кая Каллас в рамках своей пресс-конференции с местными журналистами в Брюсселе. Эстонка пояснила, что Европейская комиссия в ежегодном докладе о расширении предупредила об угрозе безвизовому режиму для грузинских граждан в целом. Пресса хотела узнать о вероятных мерах в отношении правительства из Тбилиси.

В настоящее время рассматриваются все варианты. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Эксперт пояснила, что министры иностранных дел стран европейского объединения проведут в январе подробное обсуждение дальнейших действий в отношении Тбилиси. Глава МИД ЕС обвинила грузинские власти "отступлении от демократических принципов". Дипломат добавила, что отношения между коллективным Брюсселем и Тбилиси развиваются в противоположных направлениях.

Каллас обратилась к США с просьбой насчет России и Украины.

Фото и видео: YouTube / EU Debates | eudebates.tv