Глава МИД ЕС прокомментировала итоги американских выборов в Конгресс.

Глава европейской дипломатии и политики безопасности Кая Каллас выразила надежду на то, что Демократическая партия в Конгрессе США будет придерживаться схожей с общеевропейской позиции по России и Украине. Слова западной чиновницы из Эстонии приводят британские журналисты из издания The Guardian. Известно, что комментарий прессе иностранка дала во время пресс-конференции, организованной в Брюсселе.

Я надеюсь, что новый конгресс США продолжит поддерживать Украину и оказывать давление на Россию. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Напомним, что промежуточных выборах от третьего ноября американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Согласно прогнозу местного телеканала CNN, демократы получат большинство в палате представителей. В новостном агентстве The Bloomberg сообщили, что движение также может получить контроль над сенатом, обеспечив себе не менее 51 законодательных места.

L"AntiDiplomatico: разговор Путина со Стуббом и Стёре ударил по авторитету Каллас.

Фото и видео: YouTube / EU Debates | eudebates.tv