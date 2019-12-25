L'AntiDiplomatico: разговор Путина со Стуббом и Стёре ударил по авторитету Каллас

На Западе видят, как глава МИД ЕС уступает позиции лидерства по переговорах с Москвой европейским политикам.

Глава верховной дипломатии и политики безопасности Кая Каллас рискует лишиться своего места лидера делегации от Европейского союза за столом переговоров по мирному урегулированию украинского кризиса после разговора российского президента Владимира Путина с коллегой из Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Такое мнение выразила итальянская редакция новостного портала L"AntiDiplomatico в статье от 30 октября. В материале говорится о том, что беседа Кремля с западниками в отсутствие главного ответственного за местную дипломатию показывает глубокие противоречия во внешней политике ЕС.

Напомним, что за последние несколько лет региональному блоку так и не удалось выработать единую политику по отношению к российскому руководству. В СМИ написали, что это ставит под сомнение способность коллективного Брюсселя представлять дипломатические интересы европейских стран. Авторы публикации добавили, что в результате отдельные члены ЕС предпочитают устанавливать коммуникацию с Москвой напрямую.

Каллас признала, что европейцы устали от поддержки Киева.

Фото: European Commission