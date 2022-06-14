Правительство направит более 63 млрд рублей на обеспечение горячего питания в школах России

Субсидии из федерального бюджета получат регионы, создавшие необходимые условия.

Правительство России направит более 63 млрд рублей на обеспечение горячего питания в школах России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании c вице-премьерами.

Глава правительства отметил, что субсидии из федерального бюджета получат регионы, создавшие необходимые условия в своих школах. Дополнительное финансирование получат еще 34 школы в Бурятии, Крыму, Мурманской области и Хабаровском крае. Мишустин призвал проконтролировать этот процесс и качество еды.

Ранее мы сообщали, что правительство направит 18,5 млрд рублей на реконструкцию трасс М-1 и М-4.

Видео: Правительство России