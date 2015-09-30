Правительство направит 18,5 млрд рублей на реконструкцию трасс М-1 и М-4

Выделенные средства позволят своевременно завершить строительство двух федеральных трасс.

Правительство России направит дополнительно 18,5 млрд руб. на реконструкцию трасс М-1 "Беларусь" и М-4 "Дон". Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Глава правительства напомнил, что на прошлой неделе было принято решение об утверждении пятилетнего плана дорожного строительства. По его словам, выделенные средства позволят своевременно завершить строительство двух федеральных трасс.

Также Мишустин отметил, что на обе дороги приходится большой поток пассажиров и грузов, а улучшение дорожной инфраструктуры повлияет на скорость доставки товаров и уменьшение количества пробок.

Ранее Мишустин рассказал о мерах по повышению инвестпривлекательности Курил.

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