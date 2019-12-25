В Петербурге приняли делегацию школьников из Венесуэлы и Кубы

Санкт-Петербург стал принимающей стороной для делегации школьников из Венесуэлы и Кубы. В рамках визита, организованного при поддержке губернатора Александра Беглова, в город прибыли 224 учащихся из различных регионов Венесуэлы. Программа визита реализуется в соответствии с договорённостями между главой Санкт-Петербурга и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
В рамках пребывания в Северной столице делегация приняла участие во встрече с губернатором города, которая состоялась в мультимедийном парке "Россия — моя история".
Одним из ярких моментов поездки стало участие делегации в празднике выпускников "Алые паруса". Кроме того, школьники приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику национальному герою Венесуэлы Франсиско де Миранде.
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Также школьникам была организована экскурсионная программа, включавшая прогулку по Неве на теплоходе, посещение Петропавловской крепости, дворцово-паркового ансамбля "Петергоф" и мемориального комплекса "Ленрезерв".
Ранее сообщалось, что на Русановской улице строят четырехэтажную школу.
Фото: Министерство культуры Российской Федерации
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