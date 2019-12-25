В Петербурге приняли делегацию школьников из Венесуэлы и Кубы

Более 200 школьников из Венесуэлы приняли участие в культурной программе в Санкт-Петербурге, организованной при поддержке властей двух стран.

Санкт-Петербург стал принимающей стороной для делегации школьников из Венесуэлы и Кубы. В рамках визита, организованного при поддержке губернатора Александра Беглова, в город прибыли 224 учащихся из различных регионов Венесуэлы. Программа визита реализуется в соответствии с договорённостями между главой Санкт-Петербурга и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

В рамках пребывания в Северной столице делегация приняла участие во встрече с губернатором города, которая состоялась в мультимедийном парке "Россия — моя история".

Одним из ярких моментов поездки стало участие делегации в празднике выпускников "Алые паруса". Кроме того, школьники приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику национальному герою Венесуэлы Франсиско де Миранде. Telegram-канал "Циркуляр Грибоедова"

Также школьникам была организована экскурсионная программа, включавшая прогулку по Неве на теплоходе, посещение Петропавловской крепости, дворцово-паркового ансамбля "Петергоф" и мемориального комплекса "Ленрезерв".

Ранее сообщалось, что на Русановской улице строят четырехэтажную школу.

Фото: Министерство культуры Российской Федерации