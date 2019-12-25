Петербуржцев приглашают на "Большой этнографический диктант"

Поучаствовать может любой желающий независимо от возраста.

В Петербурге с 3 по 12 ноября пройдет "Большой этнографический диктант", направленный на "популяризацию духовно-нравственных ценностей и противодействие фальсификации истории", пишет 23 октября телеканал "Санкт-Петербург".

В 2026 году диктант включили в план мероприятий Года единства народов. Все вопросы запишут на видео военнослужащие и представители разных этносов России.

Поучаствовать может любой желающий независимо от возраста. Подробности об акции, регистрация на площадки и доступ к онлайн-формату – на сайте "Большого этнографического диктанта".

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцы смогут написать Статистический диктант и выиграть электросамокат. В этом году мероприятие приурочили к 215-летию государственной статистики.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)