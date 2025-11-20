Евгений Григорьев рассказал о значении первого конвоя "Дервиш" для обороны Ленинграда

Это не просто дата военной истории, а символ надежды и международного братства по оружию.

Сегодня исполняется 85 лет со дня прибытия в СССР из Великобритании первого северного конвоя "Дервиш". Член правительства Петербурга, председатель Комитета по внешним связям Евгений Григорьев рассказал "Петербургскому дневнику", как это событие повлияло на судьбу города.

По словам Григорьева, для петербуржцев прибытие конвоя 31 августа 1941 года имеет глубоко символическое значение. Это не просто дата военной истории, а символ надежды и международного братства по оружию. Он напомнил, что именно в эти дни немецкие войска перерезали последнюю железнодорожную ветку у станции Мга, а 8 сентября замкнулось кольцо блокады. Хотя грузы предназначались для всей Красной армии, продукты питания и вооружение позволили защищать небо над Ленинградом.

Григорьев подчеркнул, что значение события выходило далеко за рамки материальной помощи: конвои стали свидетельством того, что Советский Союз не был одинок в борьбе с нацизмом. Он отметил внимание губернатора Александра Беглова к сохранению этой памяти. Комитет по внешним связям поддерживает выставки и мемориальные акции, чтобы подвиг моряков оставался в сердцах горожан.

Отвечая на вопрос о межрегиональном сотрудничестве, чиновник указал на неразрывную связь Петербурга с Архангельской областью – портом, через который шла помощь. В качестве примера он привел недавний визит делегации в Архангельск, где при поддержке комитета была открыта выставка в Северном (Арктическом) федеральном университете. Кроме того, парламентарии Петербурга, Архангельска, Мурманской области и Ненецкого автономного округа выступили с инициативой учредить федеральный День памяти арктических конвоев.

Касаясь работы с молодежью, Григорьев заявил, что историю нельзя воспринимать как абстрактный набор дат. По его мнению, молодое поколение должно видеть в этом часть собственной идентичности, опираясь на документальные источники. Ключевыми подходами он назвал опору на сотрудничество регионов и вовлечение самой молодежи в волонтерскую деятельность и научные исследования.

В завершение Григорьев привел пример глобальной памяти: 9 июля свой 100-летний юбилей отметил ветеран северных конвоев Джозеф Вилкинсон, живущий в ЮАР. Представители Генконсульства РФ в Кейптауне лично поздравили его, подтвердив, что подвиг участников полярных конвоев помнят во всем мире.

Фото: предоставлено Государственным архивом Архангельской области