Минюст запустил реестр релокантов с арестом счетов и запретом на брак

В России появился список осуждённых эмигрантов с ограничениями.

Министерство юстиции России запустило на своём сайте реестр "лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры". База данных пока работает в тестовом режиме. В неё внесены данные одного несуществующего человека — Петра Петровича Петрова, рождённого 14 января 2001 года. В образце указано, что он "привлечён" к ответственности по статье о нарушении порядка деятельности иноагента.

Согласно опубликованному шаблону, в реестре будут публиковаться персональные данные попавших под ограничения граждан: ФИО, дата и место рождения, ИНН, СНИЛС, а также номер специального счёта, на который будут зачисляться любые доходы человека в России.

Закон, устанавливающий такие меры, был подписан президентом Владимиром Путиным в начале августа. Для попавших в список предусмотрены серьёзные ограничения: арест банковских счетов, запрет на вступление в брак и ограничение консульской поддержки. Действие закона распространяется на граждан, признанных в России осуждёнными или иноагентами.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)