Росреестр в Москве выявил 20 интернет-ресурсов по перепродаже сведений из ЕГРН

Специалисты усилили работу над блокировкой сайтов.

Управление Росреестра по столице выявило с начала 2025 года 20 интернет-ресурсов, которые незаконно перепродавали выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой профильного ведомства. Специалисты уточнили, что в текущем году работа была существенно усилена по данному направлению. Выявленные правонарушения в четыре раза превышают показатель всего 2024 года. Тогда по решению прокуратуры и по инициативе Росреестра были судебными решениями заблокированы пять сайтов.

Органами прокуратуры на основании информации, представленной управлением, направлены в Гагаринский и Черемушкинский районные суды города Москвы исковые заявления о признании информации, размещенной на 18 сайтах и 2 телеграм-каналах, запрещенной для распространения на территории РФ. пресс-служба Росреестра

Напомним, что закон, запрещающий в стране создание и работу ресурсов, незаконно предоставляющих сведения из ЕГРН в виде выписок, был принят еще в 2021 году. Запрет не затрагивает профессиональных участников рынка, использующих данные ЕГРН для подготовки аналитики об объектах недвижимости. Известно, что организаторам оказания незаконных услуг по предоставлению выписок из ЕГРН грозит административная ответственность.

