Свыше 650 тыс. человек воспользовались гаражной амнистией с 2021 года

Олег Скуфинский рассказал о популярности в России дачной и гаражной амнистий.

Гаражной амнистией в России на данный момент воспользовались более 650 тысяч человек, начиная с 2021 года. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства Олег Скуфинский на рабочей встрече в Москве с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Чиновник заметил, что дачная амнистия также пользуется большим спросом у населения. Этим инструментом можно воспользоваться до 2031 года.

Такими инструментами, как гаражная и дачная амнистия, воспользовались миллионы людей. На сегодня по гаражной амнистии оформлено более 650 тысяч объектов. Этот инструмент очень популярен. Олег Скуфинский, глава Росреестра

Росреестр выявил в новых регионах 550 тысяч неучтенных объектов недвижимости.

Фото и видео: Правительство России