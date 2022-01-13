Росреестр выявил в новых регионах 550 тысяч неучтенных объектов недвижимости

Олег Скуфинский зачитал доклад о работе ведомства перед Михаилом Мишустиным в Доме правительства.

Росреестр в ходе сплошной инвентаризации земли и объектов недвижимости, расположенных на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях выявил 550 тысяч неучтенных объектов. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства Олег Скуфинский на рабочей встрече в Москве с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

Мы выявили 550 тысяч новых объектов, на которые вообще не было никаких документов. И 330 тысяч гектаров земли, которую можно вовлечь в оборот. Это возможность для реализации инвестиционных проектов и строительства жилья. Олег Скуфинский, глава Росреестра

В общей сложности в новых российских регионах, по словам Олега Скуфинского, находится приблизительно 5,5 миллионов объектов недвижимости. На сегодняшний день на учет удалось поставить и внести по итогам инвентаризации 4,6 миллиона объектов. Речь идет о показателе в 80 процентов. Росреестр завершит сплошную инвентаризацию недвижимости на указанных местах до конца 2026 года.

