Правительство поддержало законопроект о продлении "гаражной амнистии" на 5 лет

В кабмине видят позитивные результаты программы, однако видят необходимость в изменениях.

Российское федеральное правительство поддержало законопроект о продлении "гаражной амнистии" до первого сентября 2031 года. Соответствующее заявление чиновники сделали в своем отзыве документа, распространенного по СМИ. Эксперты указали на положительный эффект "гаражной амнистии". Согласно статистическим сведениям от Росреестра, со дня начала встцупления программы в законную силу (1 сентября 2021 года) по стране было оформлено 249 тысяч гаражей, а также более 496 тысяч земельных участков.

Представленные данные свидетельствуют о положительных результатах "гаражной амнистии" и востребованности среди граждан такого механизма, который позволяет в упрощенном порядке оформить права на гаражи и земельные участки, находящиеся в их длительном пользовании. текст отзыва кабмина РФ

С момента начала действия "гаражной амнистии" в законодательство страны власти внесли правки, предусматривающие применение таких понятий, как "гаражи для собственных нужд". По мнению правительства, эти изменения требуется учитывать в новом законопроекте. Ранее текст был внесен на рассмотрение вице-спикером Совета Федерации Владимиром Якушевым, председателем комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.

Напомним, что "Гаражная амнистия" позволяет владельцам гаражей, построенных до конца 2004 года, зарегистрировать их в упрощенном порядке. Ранее такой процесс можно было организовать только через судебную инстанцию. Согласно действующей редакции закона, срок "гаражной амнистии" истекает 1 сентября 2026 года.

