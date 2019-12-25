Решетников заявил о прогрессе G20 в понимании проблем с реформой ВТО и торговлей

В МЭР огласили итоги международной встречи в Милуоки.

"Большая двадцатка" (G20) продвинулась в понимании нескольких "важных проблем", связанных с реформой Всемирной торговой организации (ВТО). Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал глава министерства по развитию российской экономики (МЭР) Максим Решетников. Чиновник из федерального правительства подвел результаты совещания рабочей группы в американском городе в Милуоки штата Висконсин. в котором представитель Москвы принял участие.

В сложившихся непростых геополитических и экономических условиях ожидать каких-то прорывов от любого диалога трудно. Тем не менее "двадцатка" продвинулась в обсуждении и, главное, понимании некоторых важных проблем, в том числе связанных с реформой ВТО и текущей торговлей. Максим Решетников, глава МЭР

Напомним, что заседание в Милуоки проводилось в период с 30 сентября по первое октября. Мероприятие посвящалось вопросам международного экономического развития и торговли. В 2026 году вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе председательствует в G20. Финалом встреч на территории США по линии этого объединения станет саммит, который запланирован с 14 по 15 декабря в Майами штата Флорида.

Решетников обозначил главный барьер для ИИ в бизнесе.

Фото: Правительство России