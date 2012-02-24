Глава ФРС заявил, что обзывательства Трампа не мешают ему работать

Джером Пауэлл не обращает внимание на выпады президента Дональда Трампа.

Обзывательства американского президента-республиканца Дональда Трампа не мешают работать главе ФРС. Соответствующее заявление журналистам в рамках пресс-конференции от 10 декабря сделал руководитель американской Федеральной резервной системы, выполняющей функции центрального банка, Джером Пауэлл. Он отрицательно ответил на вопрос СМИ о том, мешают ли ему в работе высказывания со стороны лидера Белого дома.

Я просто хочу передать свою работу следующему и чтобы экономика была в хорошем состоянии. Я полностью сосредоточен на своей работе. Джером Пауэлл, глава ФРС США

Напомним, что глава США Дональд Трамп регулярно критикует Джерома Пауэлла за слишком медленные действия. Иностранный политик обзывает руководителя ФРС США тупым и клоуном. В марте 2026 года истекает срок должностных полномочий Джерома Пауэлла во главе финансового регулятора страны. Дональд Трамп не снимает его с должности, опасаясь, что это будет воспринято общественностью как покушение на независимость банковского сектора. К новому году в вашингтонской администрации дали обещание определить кандидатуру следующего руководителя ФРС.

ФРС США впервые с 2020 года понизила базовую ставку.

Фото и видео: YouTube / Federal Reserve