Вице-президент США прокомментировал готовность страны к кризису.

Американские власти в настоящее время не видят сигналов приближения кризиса, поэтому запасаться продовольствием и строить бункеры гражданам нет нужды. Таким образом успокоил местную аудиторию телеканала FOX News вице-президент США Джей Ди Вэнс. В ходе интервью с гостем ведущая обратила внимание политического деятеля на масштабные технические сбои, которые на прошлой неделе произошли, например, у компании Microsoft Outlook. Согласно сообщениям от западных СМИ, Пентагон сейчас готовит собственные военные базы к автономной работе на протяжении как минимум 90 дней на случай конфликта. В ряде европейских государств призывают призывают население запастись продовольствием и водой на несколько дней.

Многие мои друзья обращались ко мне и спрашивали: "Стоит ли нам готовиться к строительству бункера или запасаться продовольствием и водой?" И мой ответ - нет, мы не видим приближения какого-либо кризиса. Но нужно быть готовыми ко всему. Джей Ди Вэнс, вице-президент США

Вэнс не решил, будет ли баллотироваться в президенты США в 2028 году.

Фото: YouTube / Fox News