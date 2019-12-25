"Сыты по горло". Вэнс вывел из себя секретную службу США

Агенты считают личные поездки вице-президента на вертолете нецелесообразным использованием госресурсов.

Сотрудники Секретной службы США выражают недовольство тем, как вице-президент Джей Ди Вэнс использует для личных нужд государственные ресурсы, предназначенные для обеспечения безопасности. Политик часто просит предоставить военные вертолеты для его семьи, сообщил MS Now.

По данным телеканала, агенты охраны также "сыты по горло" тем, что семья Вэнса постоянно переносит перелеты в последний момент. Это вынуждает сотрудников спецслужб экстренно перестраивать планы. Кроме того, вице-президент использует государственные ресурсы активнее, чем его предшественники.

Одним из последних эпизодов стал запрос Вэнса о доставке сына на урок гольфа с использованием борта Marine Two. Операция не состоялась из-за того, что в тот день бушевала гроза.

Американские журналисты привели информацию о стоимости таких перелетов. Согласно бюджетной смете Пентагона, час эксплуатации военного вертолета обходится казне в сумму от 16 до 24,6 тыс. долларов.

Ранее мы сообщали, что вице-президент США призвал ВСУ обороняться, а не атаковать.

Фото: YouTube / USA TODAY