Вэнс в новой книге рассказывает о том, как стал католиком, а также о влиянии религии на его политические взгляды.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в своей новой книге отметил высокий уровень поддержки российского президента Владимира Путина среди граждан. Соответствующее заявление чиновник при администрации президента-республиканца Дональде Трампе сделал в тексте своей книги, в которой он рассказал также о том, как стал католиком и как религия повлияла на его политические взгляды. Литературная новинка получила название "Причастие: в поисках моего пути возвращения к вере" (Communion: Finding My Way Back to Faith). Сейчас она уже поступила в продажу на территории США.

Любые независимые и объективные попытки оценить популярность Путина показывали высокий уровень поддержки со стороны рядовых россиян... Мюнхен стал местом, где люди погрязли в утешительной лжи, а не признавали неудобную правду. Это приносило психологическое удовлетворение, но мешало принимать мудрые решения. сообщение в книге

Джей Ди Вэнс отметил, что во время участия в Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 году он лично встретился с "российским диссидентом", имя которого не уточняется. В тот момент американец являлся сенатором. Он объяснил, что узнал от оппонента психологию российского государства больше, чем это происходило за всю неделю чтения американских публикаций. В тот момент ему был интересен вопрос о том, почему Владимир путин так популярен среди общества. Он обратил внимание на этот вопрос, за что был раскритикован.

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Фото: YouTube / The View