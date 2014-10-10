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Вице-президент США предложил Украине не пытаться наступать
Сегодня, 10:37
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Вице-президент США предложил Украине не пытаться наступать

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Джей Ди Вэнс призвал ВСУ обороняться, а не атаковать.

В вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе напомнили киевскому режиму о том, что попытка украинского наступления три года назад стала "стратегической и тактической катастрофой".  Соответствующее заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс в рамках комментария для британских журналистов из газеты The Times Иностранный чиновник из Белого дома пояснил, что он вместе с коллегами придерживается позиции о том, что Банковая улица должна соблюдать оборонную тактику ведения боя.

Администрация Трампа склоняется к тому, что украинцы, пока мы, разумеется, ведем переговоры, должны максимально перейти в оборону.

Джей Ди Вэнс, вице-президент США

Вэнс также указал, что летом 2023 года главной темой обсуждений был вопрос, следует ли Украине переходить в крупное контрнаступление. "Практически весь западный мир, включая президента [США Джо] Байдена, подталкивал украинцев к массированному контрнаступлению, которое, оглядываясь назад, оказалось стратегической и тактической катастрофой", — добавил вице-президент.

Американский губернатор Прицкер заподозрил у Трампа деменцию.

Фото: YouTube / USA TODAY

Теги: белый дом, всу, джей ди вэнс, контрнаступление
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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