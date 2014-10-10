В вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе напомнили киевскому режиму о том, что попытка украинского наступления три года назад стала "стратегической и тактической катастрофой". Соответствующее заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс в рамках комментария для британских журналистов из газеты The Times Иностранный чиновник из Белого дома пояснил, что он вместе с коллегами придерживается позиции о том, что Банковая улица должна соблюдать оборонную тактику ведения боя.
Администрация Трампа склоняется к тому, что украинцы, пока мы, разумеется, ведем переговоры, должны максимально перейти в оборону.
Джей Ди Вэнс, вице-президент США
Вэнс также указал, что летом 2023 года главной темой обсуждений был вопрос, следует ли Украине переходить в крупное контрнаступление. "Практически весь западный мир, включая президента [США Джо] Байдена, подталкивал украинцев к массированному контрнаступлению, которое, оглядываясь назад, оказалось стратегической и тактической катастрофой", — добавил вице-президент.
Американский губернатор Прицкер заподозрил у Трампа деменцию.
Фото: YouTube / USA TODAY
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