Американский губернатор Прицкер заподозрил у Трампа деменцию

Он предложил сравнить выступления Трампа 2015 и 2016 годов с нынешними, считая, что с президентом не все в порядке.

Губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер выразил подозрения по поводу здоровья лидера США Дональда Трампа, указав на наличие деменции. Об этом сообщил Fox News.

Такие размышления прозвучали после того, как американский президент назвал социализм "наибольшей угрозой" для Соединенных Штатов со времен их основания, включая периоды двух мировых войн и атаку 11 сентября 2001 года. По мнению губернатора, Трамп постоянно страдает деменцией.

Я не врач. Я просто предлагаю вам просто взглянуть на то, как он соединяет слова, предложения и мысли, — они почти расходятся в одних и тех же предложениях Джей Би Прицкер, губернатор Иллинойса

В качестве доказательств своих слов Прицкер обратил внимание на выступления Трампа 2015 или 2016 года и сравнить их с нынешними. В Белом доме комментарии губернатора Иллинойса назвали "отчаянной" попыткой привлечь внимание к своей персоне.

Ранее Трамп перепутал Украину и Иран. Президент США сообщил журналистам о том, что ВСУ потерпели поражение, но продолжил фразу словами про 159 потопленных кораблей Ормузского пролива

Фото: YouTube/The White House