Двое мужчин получили сроки за нападение на водителя в Петербурге

Нападавшие отобрали у потерпевшего 1500 рублей.

Выборгский районный суд вынес приговор по делу о разбойном нападении. Двоих мужчин признали виновными в преступлении с применением предмета, использованного в качестве оружия. Как сообщили в объединенной пресс‑службе судов города, каждый из фигурантов получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Следствие установило, что 31 августа 2025 года мужчины договорились напасть на знакомого. Один из них под вымышленным предлогом организовал встречу с потерпевшим. Когда тот сел в автомобиль Nissan Almera, сообщники приступили к реализации плана.

Схема нападения была отработана: мужчина, сидевший на заднем сиденье, обхватил потерпевшего за шею и приставил к ней туристический нож. Его соучастник тем временем заблокировал двери машины, чтобы жертва не могла выбраться. Испугавшись за свою жизнь, потерпевший отдал нападавшим 1500 рублей.

После этого мужчина смог убежать. Злоумышленники также скрылись с места преступления. В ходе расследования один из осужденных пытался объяснить свои действия желанием разобраться в конфликте, связанном с бывшим возлюбленным подруги его девушки. Однако свидетельница заявила, что не просила никого вмешиваться в ситуацию.

Ранее мы сообщали, что подростка отправили в колонию после стрельбы по прохожему на проспекте Шаумяна.

Фото: Piter.TV