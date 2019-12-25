Трое мужчин забили топором участника фестиваля под Петербургом

Сторожила фестиваля забили до смерти за несколько дней до его открытия.

Троих подозреваемых задержали после гибели 53-летнего старожила фестиваля Solar Systo Togathering под Санкт-Петербургом. По данным Telegram-канал Shot, мужчину избили топором практически перед стартом масштабного мероприятия.

Погибший вместе с женой присматривал за магазином с изделиями ручной работы на территории лагеря. Ночью он заметил группу мужчин, пытавшихся ограбить торговую точку, и вышел к ним с топором в руках.

В какой-то момент нападавшие повалили мужчину, отобрали у него топор и несколько раз ударили им по голове. Когда жена попыталась защитить мужа, то ее также начали избивать. Женщина смогла вырваться и убежать в лес. Позже мертвого участника фестиваля нашли у дороги.

Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть. Подозреваемых задержали, им может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге задержали организатора убийства 23-летней давности.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)