Выжившая после нападения убийцы ее сына и мамы на улице Комиссара Грушко остается в реанимации

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии в городскую больницу.

Сожительница учителя математики, подозреваемого в убийстве ее маленького сына и матери в Красносельском районе, находится в реанимации. Врачи продолжают бороться за ее жизнь, сообщила "Фонтанка".

После нападения 32-летнюю петербурженку доставили в городскую больницу. Медики оценивают её состояние как тяжелое.

В минувший вторник правоохранители задержали подозреваемого в двойном убийстве женщины и малолетнего ребёнка на территории посёлка Дружная Горка Ленинградской области. По предварительной версии, мужчина расправился с 58-летней женщиной и сыном. Тело мальчика криминалисты нашли в холодильнике.

Его сожительница смогла спастись от преступника, выбравшись на улицу через окно. Истекающая кровью пострадавшая обратилась за помощью к прохожему.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)