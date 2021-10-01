В Петербурге появился сервис для выявления панкреатита на ранних стадиях

Платформу уже применяют в трех городских больницах.

Специалисты Педиатрического университета разработали цифровую платформу Pancreascore, которая предназначена для прогнозирования и ранней диагностики тяжелого течения острого панкреатита. Сервис облегчает совместную работу хирургов и врачей-анестезиологов-реаниматологов, сообщил 78.ru.

Проект получил признание на высоком уровне: он стал лауреатом XII Всероссийской премии "За верность науке" в номинации "Использование технологии ИИ в научных исследованиях".

Главная цель разработки — облегчить работу врачей в первые 96 часов после начала заболевания. Именно в это время особенно важно понять, насколько серьезно протекает болезнь, и отличить легкое течение от тяжелого.

Сервис сам автоматизирует расчет утвержденных медицинских шкал, а затем объединяет данные в единый классификационный анализ. Результат система визуализирует в виде понятной цветовой шкалы: "красный", "желтый" и "зеленый". Таким образом, врач может быстро оценить динамику состояния пациента.

Сейчас система уже применяется в трех больницах Петербурга. Разработчики уверены, что платформа поможет точнее оценивать риски для пациентов.

Ранее петербургский хирург назвал острый панкреатит катастрофой для организма.

Фото: Piter.TV