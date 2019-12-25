Врач рассказал, какие негативные факторы приводят к панкреатиту.

Российский телеведущий Александр Мясников назвал две привычки, убивающие поджелудочную железу. Информацией специалист поделился в эфире телеканала "Россия-1". По словам врача, острый панкреатит у пациента вызывает употребление алкоголя в большом количестве.

Когда омертвевает часть поджелудочной железы, отказывают все органы. Они умирают от мультисистемной недостаточности, когда перестают работать почки, не держит сердце, легкие. Это страшно. Александр Мясников, доктор

К хроническому панкреатиту может привести злоупотребление спиртными напитками. Речь идет о дозе в 200 граммов пять раз в неделю. Еще одной частой причиной данного диагноза становится курение. Медик напомнил, что у людей, которые часто курят и пьют алкоголь, гораздо чаще фиксируется панкреатит в дозозависимой пропорции. Также "убить" поджелудочную железу могут камни желчного пузыря, вирусные инфекции, генетическая предрасположенность, повышенный уровень триглицеридов и прием отдельных медицинских препаратов.

Мясников назвал смертельную ошибку при инфаркте.

Фото и видео: YouTube / Россия-1