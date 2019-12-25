В Ростовской области при атаке БПЛА пострадали три человека

Юрий Слюсарь сообщил о налете БПЛА ВСУ на регион.

На территории города Азов в Ростовской области трое мужчин получили ранения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал через собственный аккаунт в социальных сетях местный губернатор Юрий Слюсарь. Российский чиновник отметил, что в текущий момент все пострадавшие уже доставлены в больницу.

Сегодня утром в результате воздушной атаки БПЛА снова пострадали мирные жители. В Азове трое мужчин получили ранения. Они доставлены в больницу. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Желаю скорейшего выздоровления. Юрий Слюсарь, губернатор Ростовской области

Также на территории населенного пункта возникли возгорания на четырех производственных объектах. Экстренные службы работают на местах происшествий. В Миллеровском районе в слободе Рогалик из-за падения обломков дрона противника повреждены три частных дома. Фиксируется возгорание и поврежден газопровод. Прошлой ночью и утром 16 ноября БПЛА ВСУ уничтожены в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азовском, Неклиновском и Миллеровском районах.

Слюсарь: Обломки БПЛА повредили дома и автомобили в Ростовской области.

Фото: Telegram / Юрий Слюсарь