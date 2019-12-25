Слюсарь: Обломки БПЛА повредили дома и автомобили в Ростовской области

Юрий Слюсарь сообщил о последствиях налета дронов на регион.

Остекление пятиэтажного жилого дома в Октябрьском районе Ростовской области получило повреждение из-за беспилотников Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал через собственный аккаунт в социальных сетях местный губернатор Юрий Слюсарь. Российский чиновник отметил, что местное население было оперативно эвакуировано из издания. Для них властями развернут пункт временного размещения (ПВР).

Также сообщается, что на территории хутора Колузаево Азовского района из-за падения обломков дрона противника повреждены крыша, двери и остекление в четырех частных домах. В одном из объектов получила повреждения газовая труба. Однако там ни кто не пострадал. Экстренные службы находятся на местах инцидента. Сведений о возгорании нет.

В Октябрьском районе повреждены окна в пятиэтажном доме. Жители дома эвакуированы, им оказывают необходимую помощь. Также произошло возгорание трех легковых автомобилей... По уточненной информации в результате ночной воздушной атаки в Ростове-на-Дону ранен мужчина. Юрий Слюсарь, губернатор Ростовской области

Уточним, что минувшей ночью в регионе противовоздушные силы поразили более 120 БПЛА ВСУ в Ростове-на-Дону и десяти районах области: Матвеево-Курганском, Боковском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Тацинском, Усть-Донецком, Азовском, Шолоховском, Чертковском.

В пяти районах Ростовской области сбили около 40 БПЛА.

Фото: Telegram / Юрий Слюсарь