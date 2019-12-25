В пяти районах Ростовской области сбили около 40 БПЛА

СМИ: Два человека погибли после ночной атаки на Ростовскую область.

В пяти районах Ростовской области противовоздушные сил страны сбили около 40 беспилотников Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал через собственный аккаунт в социальных сетях местный губернатор Юрий Слюсарь. Российский чиновник отметил, что сведения о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. По данным от Telegram-канала "РИА Новости", два человека погибли после ночной атаки на Ростовскую область

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около 40 БПЛА в 5 районах области: Боковском, Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском, Чертковском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. Юрий Слюсарь, губернатор Ростовской области

Известно, что в Миллеровском районе электроснабжение сельских поселений организовано по резервной схеме. На региональной электроподстанции, поврежденной ранее из-за падения обломков дронов врага, сейчас ведутся восстановительные работы. На участке федеральной автомобильной трассы Р-280 в районе моста через реку Миус движение для транспортных средств перекрыто. Там рабочие занимаются восстановительными работами. В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области добавили, что подача холодной воды потребителям приостановлена в городах Гуково и Зверево. Ситуация связана с аварией, произошедшей на трубопроводе.

В Ростовской области после атаки БПЛА пострадал водитель бензовоза.

Фото: Telegram / Юрий Слюсарь