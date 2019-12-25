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В Ростовской области после атаки БПЛА пострадал водитель бензовоза
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В Ростовской области после атаки БПЛА пострадал водитель бензовоза

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Юрий Слюсарь сообщил о состоянии здоровья местного жителя.

Водитель бензовоза пострадал в результате атаки беспилотниками Вооруженных сил Украины в Красносулинском районе Ростовской области. В настоящее время мужчина находится в тяжелом состоянии. Он доставлен в реанимацию городской больницы Новошахтинска. Соответствующее заявление сделал через собственный аккаунт в социальных сетях местный губернатор Юрий Слюсарь. Чиновник отметил, что врачи зафиксировали у пациента множественные ожоги. Региональным властям дано поручение госпитализировать раненого в областной ожоговый центр в случае такой необходимости.

Один мирный житель получил ранения в результате вражеской атаки БПЛА. В Киселевском сельском поселении Красносулинского района... Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Выражаю сочувствие и поддержку, желаю скорейшего выздоровления пострадавшему.

Юрий Слюсарь, губернатор Ростовской области

Юрий Слюсарь добавил, что в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область пять дронов противника успешно уничтожены в трех районах: Мясниковском, Неклиновском и Красносулинском. Силы противовоздушной обороны страны (ПВО) продолжают отражать атаку. Сейчас сохраняется беспилотная опасность в регионе.

Админстроения нефтебазы повреждены в Ростовской области из-за атаки БПЛА.

Фото: Telegram / Юрий Слюсарь

Теги: бензовоз, беспилотники, регионы, ростовская область, юрий слюсарь
Категории: Происшествия, Общество, Здоровье, Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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