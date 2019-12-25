Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что после конфликта лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме в феврале 2025 года Хегсет "не хотел слышать слово "Украина".

При бывшем главе Пентагона Ллойде Остине американское военное ведомство еженедельно получало сводки по украинскому конфликту, но после прихода к власти Пита Хегсета брифинги прекратились. Соответствующе заявление сделали западные журналисты из издания The Atlantic со ссылкой на данные, предоставленные им более чем с дюжиной действующих и экс-сотрудников и офицеров. В СМИ уточни ли, что Пит Хегсет не желал слышать слово "Украина", эту тему в министерстве войны встречали "с усмешкой"

Известно, что сводки для Ллойда Остина готовила Группа содействия безопасности Украины (SAG-U). Она находится в немецком городе Висбадене. Американские офицеры, служившие в европейском регионе, рассказали западному журналу об изменившемся отношении к украинской теме в вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе. По словам одного из них, упоминание данного вопроса в Пентагоне "в лучшем случае встречали усмешкой".

Atlantic отмечает, что перепалка дала администрации Дональда Трампа сигнал воспринимать власти с Банковой улицы "как просителя, а не союзника".

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Фото: Phere