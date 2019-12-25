Врач рассказал о вреде нитроглицерина.

Российский телеведущий Александр Мясников назвал смертельную ошибку при инфаркте. В эфире телеканала "Россия-1" специалист объяснил зрителям, что при данном диагнозе для пациента опасно принимать нитроглицерин. Он уверен, что после сердечного приступа больному можно дать из лекарств, разжижающих кровь, только аспирин.

Не нитроглицерин, который может убить человека, потому что у него может упасть давление. Помните: у вас есть два часа, сто двадцать минут, чтобы больной с реальным заболеванием сердца оказался на операционном столе. Александр Мясников, медик

Эксперт также заявил о необходимости сразу же вызвать пострадавшему скорую помощь. Во время ожидания прибытия бригады врачей пациента следует усадить или положить в удобном для него положении.

Мясников развеял популярный миф о сердечном приступе.

Фото и видео: YouTube / Россия-1