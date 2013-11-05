Доктор назвал реальные угрозы для сердца.

Российский телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о сердечном приступе. В эфире телеканала "Россия-1" специалист заявил о том, что многие считают, что привычка спать на левом боку оказывает негативного влияния на работу органа.

На каком боку удобно, на таком и спите. Я сплю на левом. Александр Мясников, врач

По мнению медика, настоящую опасность для сердечной мышцы представляют высокий уровень холестерина, лишний вес, вредные привычки и недостаток сна. Мясников также опроверг еще один известный миф о том, что пациент должен быстро и сильно кашлять при подозрении у него инфаркта.

Мясников заявил, что некоторые противовирусные препараты вредят поджелудочной железе.

Фото и видео: YouTube / Россия-1