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На Кубани из-за падения обломков БПЛА пострадали три человека
Сегодня, 9:25
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На Кубани из-за падения обломков БПЛА пострадали три человека

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Оперштаб российского региона раскрыл последствия налета БПЛА ВСУ.

На территории Северском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотников Вооруженных сил Украины пострадали три человека, в том числе несовершеннолетнее лицо. Соответствующими данными с общественностью поделились через Telegram-канал представители оперативного штата . Местные чиновники из российского региона пояснили, что в поселке Ильском произошло возгорание на участке одного из предприятий. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы. 

В Северском районе из-за падения обломков БПЛА пострадали три человека. Фрагменты беспилотника упали в ст. Северской на территории частного дома. В числе трех пострадавших один ребенок. Их доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

сообщение

На Кубани на Ильском НПЗ произошел пожар из-за падения обломков БПЛА.

Фото: Telegram / Оперштаб Краснодарского края

Теги: беспилотники, краснодарский край, кубань, регионф, регионы
Категории: Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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