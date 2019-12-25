На Кубани из-за падения обломков БПЛА пострадали три человека

Оперштаб российского региона раскрыл последствия налета БПЛА ВСУ.

На территории Северском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотников Вооруженных сил Украины пострадали три человека, в том числе несовершеннолетнее лицо. Соответствующими данными с общественностью поделились через Telegram-канал представители оперативного штата . Местные чиновники из российского региона пояснили, что в поселке Ильском произошло возгорание на участке одного из предприятий. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы.

В Северском районе из-за падения обломков БПЛА пострадали три человека. Фрагменты беспилотника упали в ст. Северской на территории частного дома. В числе трех пострадавших один ребенок. Их доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. сообщение

На Кубани на Ильском НПЗ произошел пожар из-за падения обломков БПЛА.

Фото: Telegram / Оперштаб Краснодарского края