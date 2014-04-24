На Кубани на Ильском НПЗ произошел пожар из-за падения обломков БПЛА

Сообщений о пострадавших не поступало.

Возгорание зафиксировано на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), расположенном в Северском районе Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА. Соответствующими данными с общественностью поделились через Telegram-канал представители оперативного штата . Местные чиновники из российского региона пояснила, что в результате происшествия никто не пострадал. Фрагменты упавших дронов противника также оказались во дворе частного дома, а также на участке одного из предприятий. На всех локациях сейчас работают экстренные службы и профильные ведомства.

В Северском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории Ильского НПЗ. По предварительной информации, пострадавших нет. пресс-служба оперштаба по Кубани

Оперштаб: в Приморско-Ахтарске на Кубани обнаружили обломки БПЛА по 9 адресам.

Фото: Telegram / Оперштаб Краснодарского края