Оперштаб: в Приморско-Ахтарске на Кубани обнаружили обломки БПЛА по 9 адресам

Обломки украинских беспилотников обнаружили российские власти из Краснодарского края по девяти адресам в городе Приморско-Ахтарске. Соответствующими данными с общественностью поделились через Telegram-канал представители оперативного штата . Местные чиновники заметили, что в некоторых частных домах оказались повреждены остекленение и кровля. Однако информации о пострадавших людях нет.
В результате в некоторых частных домах повреждено остекление и кровля. Также повреждены газовая труба и опора ЛЭП - подача электроэнергии не прерывалась. Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы.
пресс-служба оперштаба по Кубани
На Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае произошло возгорание из-за БПЛА.
Фото: Telegram / Оперштаб Краснодарского края
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