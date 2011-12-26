Оперштаб: в Приморско-Ахтарске на Кубани обнаружили обломки БПЛА по 9 адресам

Оперштаб региона оценил последствия ночного прилета БПЛА ВСУ.

Обломки украинских беспилотников обнаружили российские власти из Краснодарского края по девяти адресам в городе Приморско-Ахтарске. Соответствующими данными с общественностью поделились через Telegram-канал представители оперативного штата . Местные чиновники заметили, что в некоторых частных домах оказались повреждены остекленение и кровля. Однако информации о пострадавших людях нет.

В результате в некоторых частных домах повреждено остекление и кровля. Также повреждены газовая труба и опора ЛЭП - подача электроэнергии не прерывалась. Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы. пресс-служба оперштаба по Кубани

На Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае произошло возгорание из-за БПЛА.

Фото: Telegram / Оперштаб Краснодарского края