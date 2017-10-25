На Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае произошло возгорание из-за БПЛА

Региональные власти зафиксировали возгорание на территории Полтавской нефтебазы, расположенной в Красноармейском районе Краснодарского края. Соответствующее заявление сделал через собственный аккаунт в национальном мессенджере "Макс" глава района Александр Харитонов. Российский чиновник заметил, что огонь начал распространяться по объекту после падения туда обломков украинских беспилотников.
В результате падения обломков БПЛА на Полтавской нефтебазе произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы.
Александр Харитонов, глава Красноармейского района Кубани
Лысая гора загорелась после грозы в Новороссийске.
Фото: Макс / Александр Харитонов
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все