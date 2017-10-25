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На Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае произошло возгорание из-за БПЛА
Сегодня, 7:48
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На Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае произошло возгорание из-за БПЛА

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Александр Харитонов сообщил о последствиях атаки дронов ВСУ на регион.

Региональные власти зафиксировали возгорание на территории Полтавской нефтебазы, расположенной в Красноармейском районе Краснодарского края. Соответствующее заявление сделал через собственный аккаунт в национальном мессенджере "Макс" глава района Александр Харитонов. Российский чиновник заметил, что огонь начал распространяться по объекту после падения туда обломков украинских беспилотников.

В результате падения обломков БПЛА на Полтавской нефтебазе произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы.

Александр Харитонов, глава Красноармейского района Кубани

Лысая гора загорелась после грозы в Новороссийске.

Фото: Макс / Александр Харитонов

Теги: александр харитонов, беспилотники, гу мчс, краснодарский край, кубань, полтавская нефтебаза, регионы
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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