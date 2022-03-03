Лысая гора загорелась после грозы в Новороссийске

На место возгорания выехали пожарные службы.

Пожар вспыхнул на склоне Лысой горы в Новороссийске из-за удара молнии во время грозы. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Местные жители рассказали, что они увидели возгорание в районе вершины между селом Кирилловкой и районом Мефодиевка. Сотрудники МЧС работают на месте ЧП.

В ликвидации пожара участвуют четыре человека личного состава и одна единица спецтехники. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются. Официальных комментариев от спецслужб Новороссийска пока не поступало.

Ранее мы сообщали, что в Солнечногорске загорелись деревянные постройки. Общая площадь пожара составила 3,2 тысячи квадратных метров.

Видео: Telegram/Подслушано Новороссийск