Площадь пожара составила 3,2 тысячи квадратных метров.

Пожар в деревянных постройках в Солнечногорске локализовали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Инцидент произошел утром 12 июля в деревне Кривцова. Площадь пожара составила 3,2 тысячи квадратных метров. К ликвидации огня привлекли 40 человек и 13 единиц техники.

По предварительной информации, пострадавших не было. Жилые дома и лес также не пострадали. После ликвидации огня сотрудники МЧС провели проливку и разборку конструкций.

Ранее мы сообщали, что пожар в Екатеринбурге локализовали на площади 1,5 тысяч квадратных метров.

Видео: МЧС России