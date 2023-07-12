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Пожар в Екатеринбурге локализовали на площади 1,5 тысяч квадратных метров

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Тушение пожара осложнялось соседством высоковольтной линии электропередачи.

Пожар в Екатеринбурге локализовали на площади 1,5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 12 июля в районе улицы Сибирский тракт. Сообщалось о загоревших деревянных поддонах и строительных бытовок. Также огонь задел два автомобиля. Тушение пожара осложнялось соседством высоковольтной линии электропередачи. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде в результате пожара на предприятии пострадал один человек.

Видео: МЧС СВЕРДЛОВСК

Теги: екатеринбург, пожар, тушение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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