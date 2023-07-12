Тушение пожара осложнялось соседством высоковольтной линии электропередачи.

Пожар в Екатеринбурге локализовали на площади 1,5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 12 июля в районе улицы Сибирский тракт. Сообщалось о загоревших деревянных поддонах и строительных бытовок. Также огонь задел два автомобиля. Тушение пожара осложнялось соседством высоковольтной линии электропередачи. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде в результате пожара на предприятии пострадал один человек.

Видео: МЧС СВЕРДЛОВСК