В Нижнем Новгороде в результате пожара на предприятии пострадал один человек

Огонь охватил территорию в 800 квадратных метров.

Один человек пострадал при пожаре на предприятии АО "Бальзам", расположенном на территории Нижнего Новгорода. Об этом рассказали представители Telegram-канала Гострудинспекции по российскому региону. Специалисты заметили, что огонь успел распространиться на 800 квадратных метров. Бригада экстренного ведомства получила сигнал о произошедшем в 09:50м утра по московскому времени. Очевидцы уточнили, что на локации слышался взрывы. Изначально загорелись фуры с прицепом, в которых находится толуол. После этого пламя перекинулось на гаражи с краской.

По предварительной информации произошло возгорание цистерны, в результате чего пострадал один человек. сообщение Гострудинспеции по Нижегородской области

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Фото и видео: Kremlin_Russian