В Приамурье нашли потерявшегося в тайге мальчика

Ребенок обнаружен живым.

Заблудившийся в тайге Амурской области десятилетний мальчик найден живым. Об этом журналистам рассказали представители поисково-спасательного отряда "Амур", а также сотрудники ГУ МЧС России.

Ребенок найден живым. Его нашли спасатели на вездеходе с нашими поисковиками. Мне позвонил пилот частного самолета, который тоже принимал участие в поисках, сообщил, что видел ребенка. Пока других подробностей нет Татьяна Шалашова, начальник добровольного поисково-спасательного отряда "Амур"

Региональное управление НУ МЧС поясняет, что в текущий момент мальчика везут на вездеходе к месту стоянки вертолета. После этого воздушным бортом Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России ребенок будет доставлен в поселок Архара. Пациента передан медикам для обследования и оказания в случае необходимости медицинской помощи. Напомним, что несовершеннолетний турист из Амурской области отправился вместе с отцом на охоту. В какой-то момент он потерялся в тайге. В поисковых мероприятиях принимали участие сотрудники экстренных служб и добровольцы. В операции были задействованы квадроциклы и беспилотники.

Прокуратура заинтересовалась пожаром на Авангардной улице.

Фото и видео: ГУ МЧС России