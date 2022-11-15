Прокуратура заинтересовалась пожаром на Авангардной улице

После возгорания в медицинские учреждения госпитализированы три человека, в том числе малолетний.

Прокуратура Красносельского района Петербурга устанавливает причины и обстоятельства пожара, произошедшего в одной из квартир в жилом доме 31 по Авангардной улице. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В жилище во время пожара обгорела обстановка на площади 20 м2. После возгорания в медицинские учреждения госпитализированы три человека, в том числе малолетний.

Прокуратура контролирует ход и результаты проверки, организованной по данному факту территориальным отделом ГУ МЧС России по Петербургу.

После возгорания автобуса на Ланском шоссе также проводится прокурорская проверка.

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Фото и видео: прокуратура Петербурга