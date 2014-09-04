Петербуржцам показали с высоты новый корпус детской больницы на Авангардной улице

Медицинский комплекс рассчитан на 250 коек и оснащен современным оборудованием.

Жителям Петербурга показали новый медицинский объект с высоты — в Красносельском районе завершено строительство корпуса Детской городской больницы № 1, рассчитанного на лечение детей с врожденными пороками развития. Аэрофотосъемка позволила увидеть, как масштабный медицинский центр вписался в территорию больничного комплекса и жилую застройку.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", новый центр расположен на Авангардной улице, дом 14, литера А. Шестиэтажное здание площадью около 48 тысяч квадратных метров построено в рамках городской Адресной инвестиционной программы. Оно соединено с основным корпусом больницы двумя крытыми переходами — надземным и подземным, что особенно важно для перемещения пациентов и медицинского персонала в любое время года.

Медицинский комплекс рассчитан на 250 коек и оснащен современным оборудованием. Здесь будут работать отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, блоки дородовой и послеродовой помощи, а также реанимационные отделения. Центр рассчитан на полный цикл лечения — от помощи беременным с осложнениями до хирургического вмешательства и последующей реабилитации детей раннего возраста.

Хирургический блок занимает около 5 тысяч квадратных метров. Операционные оборудованы системами вентиляции, обеспечивающими высокий уровень стерильности, и отделаны специальными антибактериальными материалами.

Открытие нового корпуса значительно расширит возможности детской медицины и повысит доступность специализированной помощи не только для петербуржцев, но и для пациентов из других регионов Северо-Запада.

Видео: портал "Строительный Петербург"