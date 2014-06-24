"Водоканал" подключил к воде здание детского центра хирургии врожденных пороков на Авангардной улице

Для подключения центра на 250 коек Водоканал проложил около 50 метров водопроводных сетей диаметром 225 мм, а также более 50 метров канализационных сетей диаметром 340 мм.

"Водоканал Санкт-Петербурга" силами филиала "Центр реализации инвестиционных программ" продолжает выполнять работы по подключению городских объектов к системам водоснабжения и водоотведения.

Как рассказали в пресс-службе Водоканала, специалисты предприятия завершили подключение к сетям водоснабжения и водоотведения здания Детской городской больницы № 1 в Красносельском районе, предназначенного для размещения детского центра хирургии врожденных пороков развития и восстановительного лечения.

На сегодняшний день ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" обеспечивает питьевой холодной водой и услугами водоотведения более 5,6 млн человек, а также десятки тысяч предприятий и организаций города.

До 2029 года Водоканал выполнит масштабную реконструкцию Колпинской водопроводной станции.

Фото: Водоканал Петербурга