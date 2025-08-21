До 2029 года Водоканал выполнит масштабную реконструкцию Колпинской водопроводной станции

В настоящее время основные работы сконцентрированы на модернизации контактных осветлителей.

"Водоканал Санкт-Петербурга" проводит плановую модернизацию Колпинской водопроводной станции (КВС), обеспечивающей питьевой водой почти 200 тысяч жителей Колпинского района. Масштабная реконструкция станции, введённой в 1995 году, будет идти до 2029 года, рассказали в пресс-службе предприятия.

На текущий момент уже выполнен значительный объем работ:

– Заменен насосный агрегат на станции первого подъема.

– Проведена модернизация 14 контактных осветлителей из 28.

– Выполнен ремонт производственных помещений.

– Полностью модернизирована система наружного освещения территории.

– Заменено дорожное покрытие.

В настоящее время основные работы сконцентрированы на модернизации контактных осветлителей. Данные сооружения – основа технологического процесса очистки воды. Их задача – после добавления реагентов задерживать загрязнения, присутствующие в воде, делая ее безвредной и безопасной.

Завершение модернизации еще семи контактных осветлителей запланировано на март 2026 года. Однако программа реконструкции станции рассчитана до 2029 года. Впереди ожидается модернизация систем промывки, реагентного хозяйства, дозирования порошкообразного угля и сульфата аммония.

Фото и видео: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"