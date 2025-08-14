"Водоканал" проверяет техническое состояние 2,5 тыс. гидрантов в образовательных учреждениях Петербурга

Цель обследования — выявление возможных повреждений и дефектов оборудования.

Специалисты петербургского "Водоканала№ начали очередной цикл профилактического осмотра водопроводных и канализационных коммуникаций, находящихся в окрестностях образовательных учреждений города, информирует телеканал "Санкт-Петербург".

В течение оставшейся части августа работники ведомства осмотрят коммуникации более чем по двум тысячам адресам, сосредоточенных во всех административных округах Петербурга. Цель обследования — выявление возможных повреждений и дефектов оборудования.

Важнейшая задача "Водоканала", помимо обеспечения бесперебойного снабжения питьевой водой и удаления отходов — поддержание готовности специализированных пожарных гидрантов, количество которых превышает 2500 штук. Их исправность критична для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Выявленные неполадки незамедлительно устраняются персоналом предприятия, гарантируя надежную эксплуатацию систем водоснабжения и пожарной безопасности.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"