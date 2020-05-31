Число программ дополнительного образования для детей увеличили в Петербурге

Одновременно продолжается набор по программам краткосрочного обучения на социальные сертификаты сроком до 36 академических часов в год, действующий до окончания осенних каникул.

В Петербурге стартовало основное зачисление учащихся в учреждения дополнительного образования на 2025-2026 учебный год. Прием документов в школьные отделения начнет работу не позже 25 августа, информирует телеканал "Санкт-петербург".

Губернатор Петербурга Александр Беглов указал, что Северная столица входит в число ведущих регионов России по уровню развития дополнительного образования для детей, которое охватывает все городские округа. Город располагает сетью из 57 культурно-творческих заведений, 621 отделением на базе образовательных школ, а также 63 организациями культуры и 65 спортивными учреждениями. Детям предоставлена возможность посещать свыше 28 тысяч учебных программ, из которых более 700 адаптировано для обучающихся с особыми потребностями здоровья.

Градоначальник подчеркнул, что дети вправе записаться одновременно в несколько студий и секций, каждая из которых помогает развить талант, выбрать будущую профессию и раскрыть потенциал в разных областях науки, искусства, спорта и технологии. Всего в городе обеспечено более 900 тысяч бесплатных мест дополнительного образования, предлагающих художественную, научно-природную, техническую, гуманитарную, спортивную и краеведческо-познавательную подготовку для детей и подростков возрастом от 5 до 18 лет.

Одновременно продолжается набор по программам краткосрочного обучения на социальные сертификаты сроком до 36 академических часов в год, действующий до окончания осенних каникул.

За прошедший учебный год в рамках федерального проекта "Образование" в Петербурге открылись Центр цифрового образования "IT-куб" и десять центров "Инфинити". Всего с 2019 по 2024 годы было организовано семь детских технопарков "Кванториум", шесть центров "IT-куб" и тридцать три центра "Инфинити". Кроме того, техническое оснащение для цифровизации школьного и профессионально-технического образования обновлено в 852 учреждениях. Начиная с 2025 года, ежегодно будут создаваться три технопарка "Кванториум" и шесть центров "Инфинити".

Прошедший учебный год ознаменовался организацией занятий в пяти школах кружков математического профиля, которыми воспользовались 150 учеников пятого класса. Руководство методикой осуществляет известный Президентский физико-математический лицей №239. В новом учебном году запланировано открытие еще трех аналогичных центров.

Запись на курсы дополнительного образования производится через личные кабинеты на платформе "Навигатор дополнительного образования" на сайте "Петербургское образование" или при непосредственном визите в выбранное образовательное заведение.

Одно из первых массовых мероприятий, анонсированное на начало сезона, — ознакомительная экскурсия и консультация для родителей и детей в Академии цифровых технологий, назначенная на 13 августа в 18:00 по адресу Большой проспект Петроградской стороны, дом 29/2, лит. А.

Академия цифровых технологий готовится изменить свое название на "Академия технического творчества и цифровых технологий", пополнив коллектив профессиональными педагогами из Городского центра детского технического творчества. Объединение создаст единое образовательное пространство, где учащиеся смогут осваивать передовые технические дисциплины и воплощать реальные инженерные проекты в сотрудничестве с крупными предприятиями и вузами Петербурга.

14 августа, в 12:00, откроется регистрация в Городском дворце творчества юных, а 15 августа начнут принимать документы во Дворце учащейся молодёжи, ряд программ которого реализуется непосредственно в стенах колледжей.

20 августа стартует процесс набора в Академию талантов, ставшей важным центром дополнительного образования после интеграции с Центром регионального и международного сотрудничества.

Фото: Piter.TV