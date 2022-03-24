После возгорания автобуса на Ланском шоссе проводится прокурорская проверка

В ходе мероприятий будут выяснены обстоятельства происшествия и дана оценка работе должностных лиц, отвечающих за техническую исправность автобуса, а также за соблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров.

По факту утреннего возгорания автобуса на севере Петербурга началась проверка городской прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, что инцидент случился на пересечении Ланского шоссе с Ланской и Студенческой улицами. По данным МЧС уточнили, в салоне не находилось ни одного пассажира. Сигнал поступил на дежурный пульт в 9:05, огонь удалось потушить за 20 минут.

В ходе мероприятий будут выяснены обстоятельства происшествия и дана оценка работе должностных лиц, отвечающих за техническую исправность автобуса, а также за соблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров.

Ранее мы сообщили о том, что на Домостроительной улице вырубили 42 дерева ради незаконной свалки.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга